Аграрии в 2021 году подняли цены на продукты на 40%

В 2021 году доходы украинцев выросли всего на 3%, а покупательная способность самая низкая в Европе, при этом цены на ключевые продукты питания увеличились на 20-40%.

"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла - 39%, яиц - 19%, хлеба - 19%. Цены реализации сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 год выросли на 40%", - написал Данилишин.

В то же время, он обратил внимание, что экономическое восстановление происходит в Украине очень медленно, и по итогам года рост ВВП будет составлять лишь 3,2%, что ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. В то же время годовая инфляция в нашей стране составила 10%. При том, что доходы украинцев выросли всего на 3%.

"Рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3% и не смог компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости. В результате сбережения населения сократились на 88 млрд грн (- 2,4% ВВП). По данным МВФ в Украине покупательная способность доходов в расчете на 1 жителя остается самой низкой в ​​Европе", - отметил Данилишин.