UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Агитировал за Россию и ремонтировал технику оккупантам. В Харьковской области задержали предателя

Фото: в Харьковской области задержали предателя (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему правоохранителю. Ему вменяют государственную измену из-за сотрудничества с оккупантами.

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Бывший работник правоохранительного органа добровольно перешел на сторону врага. Он сотрудничал с представителями ВС РФ, которые оккупировали пгт Шевченково Купянского района. Муж агитировал местных сотрудничать с российскими военными и помогал оккупантам в их просьбах, например, ремонтировал их машину.

Поехав в подконтрольное украинским властям село в Харьковской области, подозреваемый скрывался в доме своих знакомых. Там его задержали правоохранители и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, мэр Купянска Геннадий Мацегора, который перешел на сторону оккупанта, пытался создать "временную гражданскую администрацию Харьковской области".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков