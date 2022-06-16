Агітував за Росію та ремонтував техніку окупантам. У Харківській області затримали зрадника

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому правоохоронцю. Йому закидають державну зраду через співпрацю з окупантами.
Про це повідомляє РКБ-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Колишній працівник правоохоронного органу добровільно перейшов на бік ворога. Він співпрацював з представниками ЗС РФ, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району. Чоловік агітував місцевих співпрацювати з російськими військовими та допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їхню автівку.
Поїхавши до підконтрольного українській владі села у Харківській області, підозрюваний переховувався в будинку своїх знайомих. Там його затримали правоохоронці та повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, мер Куп'янська Геннадій Мацегора, який перейшов на бік окупанта, намагався створити "тимчасову цивільну адміністрацію Харківської області".
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