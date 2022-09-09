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Агенты РФ пытались создать на юге центр пропаганды. СБУ задержала организаторов

Фото: СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать центр пропаганды на юге Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты пытались создать на юге Украины центр пропаганды "Таврия". Силовики предотвратили планы оккупантов и задержали организаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Оккупанты хотели создать мобильный центр информационных диверсий. Он должен был распространять пропаганду через онлайн-телевидение, радио и Telegram-каналы среди жителей Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма. Незаконный медиа-центр планировали назвать "Таврия".

Организаторами "проекта" были двое жителей Киева. Они публично поддерживали Россию. Один из агентов в начале войны "сдавал" куратору из РФ данные о передвижении военных в столице.

Агенты должны были разработать план создания центра пропаганды. Главный "офис" хотели разместить в Херсоне или в Крыму, а в других регионах создать подпольную сеть.

Во время обысков у злоумышленников обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. Одному из агентов объявили подозрение по двум статьям УКУ (коллаборационная деятельность и госизмена). Другого подозревают лишь в коллаборационной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также СБУ ищет других лиц, причастных к преступлению.

Фото: СБУ разоблачила агентов, которые пытались создать центр российской пропаганды (ssu.gov.ua)

Напомним, с начала года СБУ обезвредила 35 ботоферм и хочет ужесточить наказание за их создание.

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