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Агенти РФ намагалися створити на півдні центр пропаганди. СБУ затримала організаторів

Фото: СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити центр пропаганди на півдні України (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські агенти намагалися створити на півдні України центр пропаганди "Таврія". Силовики запобігли планам окупантів та затримали організаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Окупанти хотіли створити мобільний центр інформаційних диверсій. Він повинен був поширювати пропаганду через онлайн-телебачення, радіо та Telegram-канали серед жителів Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей і тимчасово окупованого Криму. Незаконний медіа-центр планували назвати "Таврія".

Організаторами "проєкту" були двоє жителів Києва. Вони публічно підтримували Росію. Один з агентів на початку війни "здавав" куратору з РФ дані про пересування військових у столиці.

Агенти повинні були розробити план створення центру пропаганди. Головний "офіс" хотіли розмістити у Херсоні чи в Криму, а в інших регіонах створити підпільну мережу.

Під час обшуків у зловмисників виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Одному з агентів оголосили підозру за двома статтями ККУ (колабораційна діяльність та держзрада). Іншого підозрюють лише в колабораційній діяльності.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також СБУ шукає інших осіб, причетних до злочину.

Фото: СБУ викрила агентів, які намагалися створити центр російської пропаганди (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, з початку року СБУ знешкодила 35 ботоферм та хоче посилити покарання за їх створення.

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