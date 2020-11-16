Агентство S&P подтвердило рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента столицы Украины, Киева, на уровне "B". Прогноз по рейтингу стабильный.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз "стабильный" отражает мнение агентства о том, что Киев сохранит свою финансовую устойчивость во время рецессии, связанной с COVID-19. В S&P ожидают, что руководство города будет соблюдать ограничения центрального правительства и полностью покрывать дефицит за счет накопленных резервов. Прогноз также учитывает предположение о том, что город сохранит умеренные заимствования в среднесрочной перспективе.

В то же время пандемия COVID-19 вызовет снижение ВВП Украины в 2020 году, что приведет к резкому сокращению доходов Киева и дополнительным расходам на сдерживание последствий пандемии. "Однако мы считаем, что эти трудности будут временными, и город сохранит хорошие бюджетные показатели в 2021-2022 годах", - говорится в сообщении.

ВВП на душу населения в Киеве был в три раза выше национального в 2019 году. Пандемия коренным образом изменила перспективы экономического роста Украины. S&P прогнозирует падение национального ВВП на 6% в 2020 году с последующим восстановлением экономической активности в 2021-2022 годах.

Однако как столица Киев остается самым процветающим регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и сохраняет сильный рынок труда с самым низким уровнем безработицы в Украине. "Более того, несмотря на общую тенденцию к снижению по стране, Киев продолжает привлекать мигрантов со всей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

Отметим, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023 годы. Ожидается постепенная девальвация - 2020 год - 29,00 грн/доллар, 2021 год - 30,00 грн/доллар