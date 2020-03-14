Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, значительное присутствие нерезидентов, инвестирующих в украинские гривневые внутренние облигации, может при неблагоприятном сценарии усилить давление на обменный курс.

По данным S&P, нерезиденты в настоящее время владеют четвертью внутренних облигаций, выпущенных в гривнах, за исключением активов НБУ.

"Исход этих инвесторов из активов может усилить давление на обменный курс при неблагоприятном сценарии. Кроме того, поступления по текущему счету в Украине, которые в последние три года ежегодно увеличиваются двузначными числами, в значительной степени подвержены колебаниям цен на сырьевые товары", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, обменный курс на конец года составит:

2020 год - 25,50 грн/доллар

2021 год - 26,50 грн/доллар

2022 год - 27,00 грн/доллар

Напомним, в сентябре 2019 года агентство S&P Global Ratings прогнозировало следующий обменный курс на конец года: 2020 год - 27,50 грн/доллар, 2021 год - 28,00 грн/доллар, 2022 год - 28,50 грн/доллар.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.