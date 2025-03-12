Агентство Reuters дізналося про ставлення Кремля до місячного припинення вогню

Високопоставлене російське джерело повідомило агентству Reuters, що Володимиру Путіну буде складно погодитися на ідею припинення вогню без обговорення умов і отримання будь-яких гарантій.

"Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді. У Путіна сильна позиція, тому що Росія наступає", - сказало анонімне джерело.

Джерело повідомило, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити Росію в нездатності покласти край війні.

Інше високопоставлене російське джерело повідомило, що з погляду Москви пропозиція про припинення вогню має вигляд пастки, оскільки Путіну буде складно зупинити війну без конкретних гарантій або обіцянок.

Третє російське джерело повідомило, що загальна картина така, що Сполучені Штати погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню.

Кремль поки не прокоментував цієї інформації.

Путін заявив у грудні: "Нам не потрібне перемир'я, нам потрібен довгостроковий мир, забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Як забезпечити ці гарантії - складне питання".

Вторгнення Росії в Україну 2022 року призвело до загибелі та поранень сотень тисяч людей, переміщення мільйонів людей і спровокувало наймасштабнішу конфронтацію між Москвою та Заходом з часів Карибської кризи 1962 року.

Президент США Дональд Трамп змінив колишню політику США щодо Росії, розпочавши двосторонні переговори з Москвою і призупинивши військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, заявивши, що вона повинна погодитися на умови припинення війни.