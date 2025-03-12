Агентство Reuters узнало об отношении Кремля к месячному прекращению огня

Высокопоставленный российский источник сообщил агентству Reuters, что Владимиру Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий.

"Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает", - сказал анонимный источник.

Источник сообщил, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить Россию в неспособности положить конец войне.

Другой высокопоставленный российский источник сообщил, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка, поскольку Путину будет сложно остановить войну без конкретных гарантий или обещаний.

Третий российский источник сообщил, что общая картина такова, что Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными и украсили этот шаг предложением о прекращении огня.

Кремль пока не прокомментировал эту информацию.

Путин заявил в декабре: "Нам не нужно перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Как обеспечить эти гарантии - сложный вопрос".

Вторжение России в Украину в 2022 году привело к гибели и ранениям сотен тысяч человек, перемещению миллионов людей и спровоцировало самую масштабную конфронтацию между Москвой и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года.

Президент США Дональд Трамп изменил прежнюю политику США в отношении России, начав двусторонние переговоры с Москвой и приостановив военную помощь и обмен разведданными с Украиной, заявив, что она должна согласиться на условия прекращения войны.