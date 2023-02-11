Агентство Moody's знизило рейтинг України, подальший прогноз – стабільний

Міжнародна рейтингова агенція Moody's Investors Service знизила рейтинг України з Caa3 до Ca. Експерти також змінили прогноз із негативного на стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства .

Рейтинг було знижено після оцінки ризиків, спричинених наслідками повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Серед основних ризиків експерти агентства називають скорочення стійкості держборгу країни, а також зростання ймовірності реструктуризації боргів із втратами для кредиторів приватного сектору.

Варто зазначити, що в Moody's змінили подальший прогноз із негативного на стабільний. У той же час, аналітики оцінюють подальше зниження рейтингу як можливе при посиленні війни та зростанні збитків, завданих економіці України.

Ключовим фактором зниження рейтингів України до Ca є зростання ризиків стійкості державного боргу на тлі війни, що тривала, та її наслідків для економіки та фінансового сектора.

На відміну від рейтингу Саа, боргові зобов'язання з рейтингом Ca є високоспекулятивними і, ймовірно, близькі до дефолту. При цьому існує певна ймовірність виплати основної суми боргу та відсотків за ним.

За оцінками Moody's, реальний ВВП України скоротився приблизно на 30% у 2022 році. Хоча приватний сектор продемонстрував певну стійкість і поступово адаптувався до складних обставин, війна завдасть довгострокового збитку виробничому потенціалу ключових секторів економіки, зокрема внаслідок нещодавньої інтенсифікації військових атак на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Передбачувана шкода інфраструктурі на грудень 2022 року склала 138 мільярдів доларів, що еквівалентно 70% ВВП 2021 року.