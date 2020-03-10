Агентство Fitch улучшило прогноз по росту экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по росту экономики Украины на 2020 год с 3,2% до 3,5%, на 2021 год - с до 3,5 до 3,8%. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечают аналитики агентства, рост экономики Украины будет поддержан частным потреблением и инвестициями.

Кроме того, новый закон о рынке земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет увеличения потребления (в результате продажи земли) и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора. Однако масштабы потенциальных инвестиций и повышения производительности будут ограничены барьерами для иностранных инвесторов, считают в агентстве.

Fitch считает, что перспективы роста и инвестиций зависят от адекватной и своевременной реализации реформ в таких сферах как верховенство закона, борьба с коррупцией, таможня и налогообложение, а также правоприменение.

Каа отмечают в агентстве, как и в случае с другими развивающимися рынками, риски ухудшения перспектив роста Украины возросли из-за неопределенности влияния COVID-19 на глобальный рост и цены на сырье.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе 2020 году сократился на 0,5%.

Напомним, в сентябре 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз по росту экономики Украины в 2019 году до 3,4% с 2,6%. Агентство также улучшило прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3,1% до 3,2%. В 2021 году ожидался рост на 3,5%.