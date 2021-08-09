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Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Украины

Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте со "стабильного" на "позитивный". Рейтинг подтвержден на уровне "B".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, кредитные основы Украины были относительно устойчивы к шоку, вызванному коронавирусом. Агентство ожидает, что в 2021 году государственный долг к ВВП упадет из-за превышения показателей доходов бюджета и восстановления ВВП.

Кроме того, валютные резервы выросли, и Украина сохранила доступ к коммерческому и внешнему финансированию от международных финансовых организаций, несмотря на неравномерный прогресс в отношении программы с МВФ (SBA).

В агентстве также отмечают консолидацию денежной политики, подкрепленную гибкостью обменного курса, приверженностью таргетированию инфляции и осмотрительной налогово-бюджетной политикой, что способствовало повышению макроэкономической стабильности и заметному сокращению государственного долга после выхода из геополитического периода 2014-2015 годов.

Напомним, в феврале 2021 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B" со "стабильным" прогнозом.

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