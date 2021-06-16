Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ

Кроме того, Fitch улучшило прогноз на 2022 год до 55 долларов баррель с 53 долларов.

Прогноз повышен в связи с более высокими ценами с начала года, дефицитом на рынке, вызванным восстановлением спроса и ограниченным предложением из стран ОПЕК+ и усилением финансовой дисциплины в США.

"Повышение спотовых цен на газ вызвано низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии и восстановлением спроса в Европе", - говорится в прогнозе.