Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам семи украинских городов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогнозу по рейтингам семи украинских городов "позитивного" на "стабильный". Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Пересмотр прогноза последовал за недавним аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу Украины, который был ухудшен с "позитивного" до "Стабильного".

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги городу Днепр, Харьков, Киев, Львов, Мариуполь, Николаев и Одесса ограничиваются суверенными рейтингами.