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Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам семи украинских городов

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 11:22
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам семи украинских городов Фото: Fitch Ratings ухудшило прогнозу по рейтингам семи украинских городов (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогнозу по рейтингам семи украинских городов "позитивного" на "стабильный". Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Пересмотр прогноза последовал за недавним аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу Украины, который был ухудшен с "позитивного" до "Стабильного".

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги городу Днепр, Харьков, Киев, Львов, Мариуполь, Николаев и Одесса ограничиваются суверенными рейтингами.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в валюте с "положительного" на "стабильный" из-за российской эскалации.

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