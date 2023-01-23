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Агентство Fitch спрогнозувало перебіг російсько-української війни у 2023 році

Фото: агентство Fitch не чекає на вирішальні зміни на фронті (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна між Росією та Україною триватиме у 2023 році у рамках її нинішніх широких параметрів. Найближчим часом не буде політичних поступок, які могли б лягти в основу врегулювання шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"Ми не бачимо будь-яких помітних змін у меті президента Путіна щодо підриву суверенної цілісності української держави, тоді як успішні контрнаступи України в Херсоні та Харкові роблять ще більш малоймовірною поступку значної території, захопленої Росією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики агентства, попри те, що в останні місяці стратегічна перевага змістилася на користь України, жодна зі сторін, схоже, не має вирішальної військової переваги для досягнення цілей, що може призвести до затяжного конфлікту.

"Протягом тривалішого періоду перспектива врегулювання шляхом переговорів стає більш імовірною, оскільки витрати для обох сторін зростають, хоча це цілком може набути форми скоріше "замороженого конфлікту", ніж сталого світу", - вважають в агентство Fitch Ratings.

Нагадаємо, за даними дослідження Інституту соціології НАН України, у грудні 2022 року понад 95% українців були впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) чекає на неї протягом найближчого року або навіть швидше.

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FitchВійна Росії проти України