Агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по мировой экономике

Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Коронавирусная рецессия была глубокой, но короткой

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что мировой ВВП упадет на 4,4% в 2020 году. Прогноз незначительно пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"Восстановление экономической активности после беспрецедентно серьезной рецессии, связанной с коронавирусом, в марте и апреле, было более быстрым, чем ожидалось, но мы ожидаем, что темпы роста в ближайшее время замедлятся", - говорится в сообщении.

Главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон отметил, что в Китае уже восстановлен довирусный уровень ВВП, а розничные продажи в США, Франции и Великобритании в настоящее время превышают февральские уровни. "Но мы сомневаемся, что это станет V-образным восстановлением. Впереди шок безработицы. В Европе компании сокращают капвложения, а социальное дистанцирование продолжает напрямую ограничивать расходы частного сектора", - добавил он.

Fitch Ratings ожидает, что экономика США сократится на 4,6% в этом году по сравнению с падением на 5,6% в июньском прогнозе. Прогноз роста в Китае на 2020 год составляет +2,7% по сравнению с +1,2% в июньском прогнозе. Эти изменения были частично компенсированы снижением прогнозов ВВП на 2020 год для еврозоны до -9,0% (-8,0%), Великобритании до -11,5% (-9,0%) и для развивающихся рынков, за исключением Китая, до -5,7% (с -4,7%).

В Fitch Ratings отмечают, что официальные данные выявили масштабы экономических потрясений во квартале 2020 года, когда мировой ВВП упал на 8,9% г/г, а во многих странах объем производства упал на одну пятую или более. Особо выделяются Великобритания, Индия, Франция, Италия и Испания, которые ввели строгий и длительный карантин.

"Но помимо серьезности, рецессия, связанная с коронавирусом, также была очень короткой: в марте и апреле активность резко упала, а после мая довольно быстро восстановилась. Множество индикаторов по большинству экономик указывают на более быстрый и последовательный рост ВВП в третьем квартале 2020 на сегодняшний день, чем мы ожидали ранее", - говорится в прогнозе.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что к 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшихся в апреле.