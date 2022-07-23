Агентство Fitch прогнозирует ускорение инфляции в Украине: на сколько вырастут цены

Как отмечают аналитики, инфляция ускорилась из-за слабого влияния денежно-кредитной политики, дальнейших сбоев в цепочках поставок, денежного финансирования дефицита бюджета и сохраняющихся высоких мировых цен на сырьевые товары.

"Прогнозируется, что инфляция останется высокой в 2023 году, в среднем на уровне 20%, отчасти из-за обесценивания гривны", - говорится в сообщении.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.