Агентство Fitch прогнозує прискорення інфляції в Україні: на скільки зростуть ціни

Як відзначають аналітики, інфляція прискорилася через слабкий вплив грошово-кредитної політики, подальших збоїв в ланцюжках поставок, грошового фінансування дефіциту бюджету і зберігаються високих світових цін на сировинні товари.

"Прогнозується, що інфляція залишиться високою в 2023 році, в середньому на рівні 20%, почасти через знецінення гривні",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.