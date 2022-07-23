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Агентство Fitch прогнозує прискорення інфляції в Україні: на скільки зростуть ціни

Фото: ціни в Україні в 2022 році зростуть на 30% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні в 2022 році прискориться до 30%. Наступного року інфляція залишиться високою через девальвацію гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

Як відзначають аналітики, інфляція прискорилася через слабкий вплив грошово-кредитної політики, подальших збоїв в ланцюжках поставок, грошового фінансування дефіциту бюджету і зберігаються високих світових цін на сировинні товари.

"Прогнозується, що інфляція залишиться високою в 2023 році, в середньому на рівні 20%, почасти через знецінення гривні",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що в 2022 році інфляція в Україні досягне 31%. За прогнозом НБУ, в 2023 році інфляція складе 20,7%, в 2024 році - 9,4%.

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Інфляція в Україні