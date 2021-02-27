Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз по рейтингу залишається "стабільним".
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.
Водночас Fitch нагадує про слабкі показники корпоративного управління, високого ступеня законодавчого і судового ризику для реалізації політики і низькою зовнішньою ліквідності у порівнянні з більшими вимогами з обслуговування суверенного зовнішнього боргу.
Стабільний прогноз відображає очікування поступової бюджетної консолідації і продовження макроекономічної політики, яка допомогла зберегти загальну стабільність у зовнішніх фінансах під час минулорічного шоку, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз по рейтингу залишається "стабільним".
Відзначимо, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B". Прогноз за рейтингами стабільний.