ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Новость на русском → Субота 27 лютого 2021 15:33
Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз по рейтингу залишається "стабільним".

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.

Водночас Fitch нагадує про слабкі показники корпоративного управління, високого ступеня законодавчого і судового ризику для реалізації політики і низькою зовнішньою ліквідності у порівнянні з більшими вимогами з обслуговування суверенного зовнішнього боргу.

Стабільний прогноз відображає очікування поступової бюджетної консолідації і продовження макроекономічної політики, яка допомогла зберегти загальну стабільність у зовнішніх фінансах під час минулорічного шоку, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз по рейтингу залишається "стабільним".

Відзначимо, у вересні 2020 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B". Прогноз за рейтингами стабільний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Fitch рейтинг агентство
NEWS
Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика
Яким буде курс долара і євро в березні: прогноз аналітика
DAILY
Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Вірність присязі. Як склалася доля військових, які пережили окупацію Криму