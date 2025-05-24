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Агентство Fitch оцінило шанси на припинення вогню та мир між Україною та Росією

Фото: Fitch оцінило шанси на припинення вогню між Україною та Росією (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Війна Росії проти України триває вже понад три роки. Надій на міцний мир не стає більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства міжнародного агентства Fitch Ratings.

Як наголошується в повідомленні, у середині травня делегації з Росії та України вперше три роки тому провели прямі переговори в Стамбулі без будь-якого прориву.

"Заявлена адміністрацією США мета завершити війну може призвести до узгодженого припинення вогню, однак укладення мирної угоди є малоймовірним через важкопримиримі позиції обох сторін", - йдеться в огляді агентства.

Аналітики Fitch вважають, що угода про постачання корисних копалин між США та Україною згладила дипломатичну напруженість, однак потенційні економічні вигоди, а також ступінь, у якій вона може потенційно пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, залишаються вкрай невизначеними.

Таким чином, оцінки Fitch Ratings мало змінилися порівняно з груднем 2024 року. Тоді Fitch Ratings очікувало, що війна Росії з Україною продовжиться у 2025 році в рамках її поточних широких параметрів, припинення вогню можливе, але мирна угода малоймовірна.

 

 

Очікування міжнародних фінансових організацій

У березні МВФ оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України у 2025 році на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.

Світовий банк очікує, що економічне зростання в Україні ще більше сповільниться до 2% цьогоріч, перш ніж збільшиться до 5,2% 2026 року, "за умови, що військові дії закінчаться і почнеться відновлення".

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FitchВійна в Україні