Агентство Fitch оцінило шанси на припинення вогню та мир між Україною та Росією

Як наголошується в повідомленні, у середині травня делегації з Росії та України вперше три роки тому провели прямі переговори в Стамбулі без будь-якого прориву.

"Заявлена адміністрацією США мета завершити війну може призвести до узгодженого припинення вогню, однак укладення мирної угоди є малоймовірним через важкопримиримі позиції обох сторін", - йдеться в огляді агентства.

Аналітики Fitch вважають, що угода про постачання корисних копалин між США та Україною згладила дипломатичну напруженість, однак потенційні економічні вигоди, а також ступінь, у якій вона може потенційно пов'язати економічні інтереси США зі стратегічними цілями безпеки України, залишаються вкрай невизначеними.

Таким чином, оцінки Fitch Ratings мало змінилися порівняно з груднем 2024 року. Тоді Fitch Ratings очікувало, що війна Росії з Україною продовжиться у 2025 році в рамках її поточних широких параметрів, припинення вогню можливе, але мирна угода малоймовірна.