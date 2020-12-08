Агентство Fitch назвало сроки восстановления мировой экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что восстановление мировой экономики станет устойчивым с середины 2021 года. Это произойдет благодаря тому, что вакцины от коронавируса начнут применяться, а социальное дистанцирование начинает ослабевать.

Об этом говорится в декабрьском прогнозе агентства Global Economic Outlook (GEO).

Теперь Fitch ожидает, что мировой ВВП упадет на 3,7% в 2020 году по сравнению с 4,4% в сентябрьском прогнозе. Это произойдет, несмотря на ожидание возобновления падения ВВП в четвертом квартале 2020 года в еврозоне и Великобритании - после недавнего ужесточения ограничений - и отражает тот факт, что глобальная активность в третьем квартале восстановилась намного быстрее, чем ожидалось.

"Путь восстановления мировой экономики оказывается более трудным, чем ожидалось, поскольку вторая волна коронавируса вызывает новые ограничения, но новости о вакцинах очень позитивны для экономических перспектив на следующие два года", - сказал Брайан Коултон, главный экономист Fitch Ratings.

Fitch повысило свой прогноз роста мировой экономики на 2021 год до 5,3% (с 5,2%) Согласно прогнозам, ВВП США вырастет на 4,5% (с 4,0%), а в Китае - на 8,0% (с 7,7%), но рост еврозоны теперь прогнозируется на уровне 4,7% (снижение с 5,5%), поскольку новые меры блокировки скажутся на активности в зимние месяцы.

Fitch также пересмотрело свои прогнозы роста мировой экономики на 2022 год с 3,6% до 4,0%, что отражает ожидание сокращения нарушений социального дистанцирования после расширения программ иммунизации.

Как отмечается в отчете агентства, события последних нескольких месяцев пролили больше света на беспрецедентные экономические последствия пандемии. В частности, это сильное и более быстрое, чем ожидалось, восстановление в третьем квартале 2020 года. Хотя недавняя вторая волна блокировок не снижает активность так сильно, как в апреле, базовые эффекты заметно улучшат последовательный рост, когда ограничения будут ослаблены в 2021 году.

Роль беспрецедентного смягчения макроэкономической политики и суверенной поддержки в смягчении воздействия пандемии также стала более ясной. Совокупные располагаемые доходы сектора домашних хозяйств остались в целом стабильными в Европе - и значительно выросли в США - благодаря огромным финансовым трансфертам. Уровень безработицы в Европе вырос лишь незначительно из-за расширения масштабных схем увольнений, а количество банкротств малого бизнеса не увеличилось.

Отметим, Международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4% в 2020 году и восстановительного роста в 5,2% в 2021 году. В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году.

Напомним, в сентябре Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидало, что мировой ВВП упадет на 4,4% в 2020 году. Прогноз незначительно пересмотрен в сторону улучшения по сравнению с июнем, когда прогнозировалось падение мировой экономики на 4,6%.