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В агентстве Fitch не исключают роста цен на газ выше 1000 долларов

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 11:19
В агентстве Fitch не исключают роста цен на газ выше 1000 долларов Фото: В агентстве Fitch ожидают роста цен на газ 1000 долларов в случае ограничения поставок "Газпромом" (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Европе, которые сегодня впервые в истории превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, могут подняться еще выше в случае ограничения поставок и холодной зимы. Такое мнение высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Маринченко российскому государственному агентству ТАСС.

Как отметил эксперт, "рост цен отражает продолжающуюся конкуренцию европейских и азиатских покупателей за СПГ, низкую заполненность европейских газохранилищ и недостаточный рост предложения со стороны крупнейших поставщиков газа в Европу, прежде всего, "Газпрома".

По его словам, на текущий рост стоимости газа в Европе могло повлиять приближение отопительного сезона и зимы.

"Главное испытание для цен и потребителей газа будет зимой - в случае холодной погоды и физического недостатка цены могут взлететь еще выше, чем сейчас", - сказал Маринченко.

Как сообщало РБК-Украина, 28 сентября цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила новый рекорд. Впервые в истории она превысила 1 тысячу долларов за тысячу кубометров.

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