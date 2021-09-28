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В агентстві Fitch не виключають зростання цін на газ вище 1000 доларів

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 11:19
В агентстві Fitch не виключають зростання цін на газ вище 1000 доларів Фото: в агентстві Fitch очікують зростання цін на газ 1000 доларів у разі обмеження поставок "Газпромом" (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Європі, які сьогодні вперше в історії перевищили 1000 доларів за тисячу кубометрів, можуть піднятися ще вище в разі обмеження поставок і холодної зими. Таку думку висловив старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів міжнародного рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Маринченка російському державному агентству ТАСС.

Як зазначив експерт, "зростання цін відображає триваючу конкуренцію європейських і азіатських покупців за СПГ, низьку заповненість європейських газосховищ і недостатнє зростання пропозиції з боку найбільших постачальників газу в Європу, перш за все, "Газпрому".

За його словами, на поточне зростання вартості газу в Європі могло вплинути наближення опалювального сезону і зими.

"Головне випробування для цін і споживачів газу буде взимку - у разі холодної погоди і фізичної нестачі ціни можуть злетіти ще вище, ніж зараз", - сказав Маринченко.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 вересня ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи встановила новий рекорд. Вперше в історії вона перевищила 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів.

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