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Агентів РФ зі Слов'янська та Краматорська відправили до в'язниці за пошук позицій HIMARS

Архівне фото: агентів РФ зі Слов'янська та Краматорська відправили до в'язниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росія завербувала двох людей зі Слов'янська та Краматорська Донецької області для передачі інформації про українську армію. За це суд відправив інформаторів до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Де РФ знайшла інформаторів

Обох жителів Донецької області окупанти дистанційно залучили до співпраці після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У поле зору агресора вони потрапили через свої антиукраїнські коментарі в російських Telegram-каналах.

Для виконання ворожих вказівок зловмисники обходили місцевість, де приховано фотографували об'єкти Сил оборони та стежили за їхнім переміщенням.

Крім того, інформаторка зі Слов'янська облаштувала у власній квартирі "спостережний пункт", щоб відстежувати напрямки руху українських військ.

Зрадники шукали позиції HIMARS

Безробітні мешканець Краматорська та мешканка Слов'янська розвідували для окупантів місця дислокації бойових підрозділів ЗСУ поблизу райцентрів.

Насамперед інформатори намагалися виявити та передати агресору геолокації вогневих позицій української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS.

За координатами інформаторів агресор планував здійснити прицільні ракетно-гарматні удари по особовому складу, озброєнню та боєприпасам ЗСУ. Для комунікації з окупантами використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Їх відправили до в'язниці

Інформаторів своєчасно викрили та затримали в результаті контрдиверсійних заходів восени 2022 і 2023 років.

Суд визнав обох зловмисників винними за фактом "несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану".

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив затриманому чоловікові 11 років в'язниці, а жінці - 8 років позбавлення волі.

СБУ шукає зрадників

Сьогодні стало відомо, співробітники Служби безпеки України затримали "екс-регіонала", який наводив авіабомби Росії на Сумську область.

Також РБК-Україна писало про те, що правоохоронці в Херсоні затримали мережу ворожих інформаторів. Вони готували ракетні удари по підрозділах Сил оборони.

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