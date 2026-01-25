Стрільба ICE у Міннесоті: агенти могли вбити чоловіка з телефоном, а не пістолетом, - NYT

Нове відео з місця стрілянини федеральних імміграційних агентів у Міннеаполісі суперечить офіційним даним ICE про те, що чоловік підійшов до співробітників зі зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
На кадрах, перевірених виданням, видно, що 37-річний Алекс Джеффрі Претті не тримав у руках пістолет, а тримав мобільний телефон, коли агенти затримали його і повалили на землю.
Відео показує, як Претті стоїть на вулиці і знімає події на телефон, не проявляючи агресії щодо силовиків. Один з агентів навіть розпилює перцевий балончик у його бік і в бік інших протестувальників.
Потім федеральні агенти повалили Претті на землю, після чого пролунали постріли. На кадрах видно, що зброя, яка нібито належала Претті, опинилася в одного зі співробітників тільки після того, як він уже був притиснутий до тротуару.
Раніше представники Міністерства внутрішньої безпеки США стверджували, що чоловік попрямував до агентів із пістолетом і цим становив загрозу, проте аналіз відео поставив під сумнів цю версію і викликав хвилю критики і протестів, а також вимоги провести незалежне розслідування.
Загиблий був описаний ЗМІ як медичний працівник, який не мав кримінального минулого. Після публікації відео в соціальних мережах багато користувачів зазначали, що кадри не підтверджують тверджень влади про те, що Претті погрожував агентам зброєю, і підкреслювали, що він міг просто документувати дії силовиків.
Нагадаємо, у Міннеаполісі (штат Міннесота), де проходять протести проти міграційної політики президента США Дональда Трампа, федеральні агенти імміграційної служби застрелили чоловіка. Це вже другий випадок за місяць, коли цивільним завдано смертельних поранень.
За офіційною версією, чоловік становив загрозу агентам ICE своєю зброєю. Трамп прокоментував стрілянину, ставши на бік силовиків.
Однак відео з місця НП, яке проаналізували ЗМІ, суперечать офіційній версії, що чоловік становив загрозу федеральним агентам - історія про зброю руйнується, бо на кадрах в одній руці він тримав телефон, а в другій нічого не було.
Цей інцидент викликав критику на адресу силовиків. Згідно з останніми даними, люди в США виходять на протести.