Агенти "Атеш" виявили в Росії унікальну РЛС "Контейнер", що "спостерігає" за Європою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

"Наш агент побував на загоризонтній станції радіолокації "Контейнер" у Ковилкіно (Мордовія). Це один із ключових об'єктів російської системи раннього попередження, який Кремль використовує для спостереження за Європою та Україною" – зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що під час операції зафіксовано антени, охорону та вузли енергопостачання. Усі отримані дані вже передано Силам оборони України.

"Режим може будувати станції та хвалитися "супертехнологіями", але насправді вони такі ж уразливі, як і інші об'єкти. "Контейнер" більше не є таємницею – тепер він під прицілом", - додали у русі.