Агенти "Атеш" виявили в Росії унікальну РЛС "Контейнер", що "спостерігає" за Європою
Агенти руху "Атеш" виявили унікальну РЛС "Контейнер" на території РФ, яка дозволяє російській армії "спостерігати" за Європою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Наш агент побував на загоризонтній станції радіолокації "Контейнер" у Ковилкіно (Мордовія). Це один із ключових об'єктів російської системи раннього попередження, який Кремль використовує для спостереження за Європою та Україною" – зазначили у "Атеш".
Повідомляється, що під час операції зафіксовано антени, охорону та вузли енергопостачання. Усі отримані дані вже передано Силам оборони України.
"Режим може будувати станції та хвалитися "супертехнологіями", але насправді вони такі ж уразливі, як і інші об'єкти. "Контейнер" більше не є таємницею – тепер він під прицілом", - додали у русі.
Що відомо про РЛС "Контейнер"
"Контейнер" – це російська загоризонтна радіолокаційна станція, що забезпечує моніторинг повітряного простору на великій відстані та виявлення балістичних ракет. Перший радар поблизу міста Ковилкіно, Мордовія, запрацював у грудні 2013 року та заступив на бойове чергування 1 грудня 2019 року. Ще один радар такого типу планується розгорнути в Калінінграді.
Радар може контролювати повітряний простір до 10 км у висоту. Мінімальна та максимальна дальність виявлення цілей складають 900 і 3000 кілометрів відповідно.
Система складається з двох окремих антенних решіток: одна для передавача і одна для приймача. Антенна решітка приймача має 144 антенних щогли по 34 метри заввишки. Загальна ширина решітки становить 1300 метрів.
Приймач складається з трьох решіток, розташованих рівностороннім трикутником. Антенна решітка передавача має 36 щогл, її довжина складає 440 метрів.