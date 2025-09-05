Агенты "Атэш" обнаружили в РФ уникальную РЛС "Контейнер", что "наблюдает" за Европой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

"Наш агент побывал на загоризонтной станции радиолокации "Контейнер" в Ковылкино (Мордовия). Это один из ключевых объектов российской системы раннего предупреждения, который Кремль использует для наблюдения за Европой и Украиной", - отметили в "Атеш".

Сообщается, что во время операции зафиксированы антенны, охрана и узлы энергоснабжения. Все полученные данные уже переданы Силам обороны Украины.

"Режим может строить станции и хвастаться "супертехнологиями", но на самом деле они такие же уязвимые, как и другие объекты. "Контейнер" больше не является тайной - теперь он под прицелом", - добавили в движении.