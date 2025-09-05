Агенты "Атэш" обнаружили в РФ уникальную РЛС "Контейнер", что "наблюдает" за Европой
Агенты движения "Атеш" обнаружили уникальную РЛС "Контейнер" на территории РФ, которая позволяет российской армии "наблюдать" за Европой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".
"Наш агент побывал на загоризонтной станции радиолокации "Контейнер" в Ковылкино (Мордовия). Это один из ключевых объектов российской системы раннего предупреждения, который Кремль использует для наблюдения за Европой и Украиной", - отметили в "Атеш".
Сообщается, что во время операции зафиксированы антенны, охрана и узлы энергоснабжения. Все полученные данные уже переданы Силам обороны Украины.
"Режим может строить станции и хвастаться "супертехнологиями", но на самом деле они такие же уязвимые, как и другие объекты. "Контейнер" больше не является тайной - теперь он под прицелом", - добавили в движении.
Что известно о РЛС "Контейнер"
"Контейнер" - это российская загоризонтная радиолокационная станция, обеспечивающая мониторинг воздушного пространства на большом расстоянии и обнаружение баллистических ракет. Первый радар вблизи города Ковылкино, Мордовия, заработал в декабре 2013 года и заступил на боевое дежурство 1 декабря 2019 года. Еще один радар такого типа планируется развернуть в Калининграде.
Радар может контролировать воздушное пространство до 10 км в высоту. Минимальная и максимальная дальность обнаружения целей составляют 900 и 3000 километров соответственно.
Система состоит из двух отдельных антенных решеток: одна для передатчика и одна для приемника. Антенная решетка приемника имеет 144 антенных мачты по 34 метра высотой. Общая ширина решетки составляет 1300 метров.
Приемник состоит из трех решеток, расположенных равносторонним треугольником. Антенная решетка передатчика имеет 36 мачт, ее длина составляет 440 метров.