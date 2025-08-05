Агенти "Атеш" розвідали завод з виробництва ППО під Москвою (фото)

Агенти "Атеш" дослідили Митищинський машинобудівний завод під Москвою, який виробляє комплекси ППО для російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Наші агенти вивчили Митищинський машинобудівний завод (ММЗ) – одне з провідних підприємств, що забезпечують російську армію гусеничною технікою. Саме тут виготовляються шасі для зенітних комплексів "Бук-М1-2", "Тор-М1", "Тунгуска-М1", - зазначили у "Атеш".
Повідомляється, що завод володіє розвиненою виробничою базою: механозбірними, термогальванічними цехами та ділянками з обробки матеріалів. Підприємство входить у структуру АТ "Концерн "Калашников" і працює на потреби Міноборони РФ.
Агентам вдалось отримати інформацію про цехи, виробниче завантаження та співробітників, залучених до оборонних замовлень. Усю інформацію вже передано Силам оборони України.
Митищинський машинобудівний завод – одне з провідних підприємств Росії, що працюють в галузі транспортного машинобудування. До 2009 року завод перебував у складі вагонобудівного підприємства.
Митищинський машинобудівний завод був заснований ще в 1897 році. У 2016 році контроль над ММЗ переходить до концерну "Калашников", який викупив 100% акцій заводу.
З 17 вересня 2014 року підприємство внесено до списків санкцій США та Канади. У 2021 році воно також було внесене до списку санкцій України. Окрім того, 19 травня 2023 року через напад Росії на Україну підприємство потрапило під блокуючі санкції США "за зв'язок з активізацією зусиль РФ щодо розробки зброї та пов'язаних із нею систем".
Раніше повідомлялось, що росіяни намагаються зміцнити систему протиповітряної оборони на тлі регулярних атак дронів на об'єкти в Москві та Підмосков'ї. Для цього будують десятки нових позицій ППО.
Нові позиції ППО розташовані вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги та "малої бетонки", що її дублює, - окружної дороги на відстані приблизно 50 кілометрів від Москви.