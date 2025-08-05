Агенти "Атеш" розвідали завод з виробництва ППО під Москвою (фото)

"Наші агенти вивчили Митищинський машинобудівний завод (ММЗ) – одне з провідних підприємств, що забезпечують російську армію гусеничною технікою. Саме тут виготовляються шасі для зенітних комплексів "Бук-М1-2", "Тор-М1", "Тунгуска-М1", - зазначили у "Атеш".

Повідомляється, що завод володіє розвиненою виробничою базою: механозбірними, термогальванічними цехами та ділянками з обробки матеріалів. Підприємство входить у структуру АТ "Концерн "Калашников" і працює на потреби Міноборони РФ.

Агентам вдалось отримати інформацію про цехи, виробниче завантаження та співробітників, залучених до оборонних замовлень. Усю інформацію вже передано Силам оборони України.

Що відомо про ММЗ

Митищинський машинобудівний завод – одне з провідних підприємств Росії, що працюють в галузі транспортного машинобудування. До 2009 року завод перебував у складі вагонобудівного підприємства.

Митищинський машинобудівний завод був заснований ще в 1897 році. У 2016 році контроль над ММЗ переходить до концерну "Калашников", який викупив 100% акцій заводу.

З 17 вересня 2014 року підприємство внесено до списків санкцій США та Канади. У 2021 році воно також було внесене до списку санкцій України. Окрім того, 19 травня 2023 року через напад Росії на Україну підприємство потрапило під блокуючі санкції США "за зв'язок з активізацією зусиль РФ щодо розробки зброї та пов'язаних із нею систем".