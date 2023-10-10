Агента РФ відправили до в'язниці за передачу інформації про позиції ЗСУ під Куп'янськом
Житель Куп'янського району передавав окупантам інформацію про позиції українських військових. Суд засудив його до п'яти років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Мешканець смт Куп'янськ-Вузловий активно допомагав російським військовим. Чоловік їздив територією Куп'янського району, контрольованою українськими військовими, і збирав інформацію про розташування військової техніки та особового складу.
Він передавав ворогу дані через чат у Телеграм текстом або відео. Інформацію надсилав із зазначенням кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.
Фото: Зрадник (gp.gov.ua)
Також чоловік фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах і відправляв у чат зі словами "нормально шороху навели там".
Суд відправив чоловіка до в'язниці
У судовому засіданні повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.
Суд визнав громадянина винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні
Сьогодні стало відомо, що СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО. Крім того, одна з них вела "дружні" розмови з бійцями ЗСУ та "зливала" ворогу.
Також СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
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