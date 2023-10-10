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Агента РФ відправили до в'язниці за передачу інформації про позиції ЗСУ під Куп'янськом

Харківська область, Вівторок 10 жовтня 2023 15:22
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Агента РФ відправили до в'язниці за передачу інформації про позиції ЗСУ під Куп'янськом Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Куп'янського району передавав окупантам інформацію про позиції українських військових. Суд засудив його до п'яти років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Мешканець смт Куп'янськ-Вузловий активно допомагав російським військовим. Чоловік їздив територією Куп'янського району, контрольованою українськими військовими, і збирав інформацію про розташування військової техніки та особового складу.

Він передавав ворогу дані через чат у Телеграм текстом або відео. Інформацію надсилав із зазначенням кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.

Агента РФ відправили до в'язниці за передачу інформації про позиції ЗСУ під Куп'янськом

Фото: Зрадник (gp.gov.ua)

Також чоловік фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах і відправляв у чат зі словами "нормально шороху навели там".

Суд відправив чоловіка до в'язниці

У судовому засіданні повністю визнав свою вину та щиро розкаявся.

Суд визнав громадянина винним у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують затримувати зрадників в Україні

Сьогодні стало відомо, що СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО. Крім того, одна з них вела "дружні" розмови з бійцями ЗСУ та "зливала" ворогу.

Також СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.

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