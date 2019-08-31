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Агент разведки РФ, работавший в "Укроборонпроме", получил 9 лет тюрьмы

Новости » Общество    31.08.2019 - 18:50
Агент разведки РФ, работавший в "Укроборонпроме", получил 9 лет тюрьмы
Иллюстративное фото (migremont.zp.ua)

Агент российской разведки пять лет передавал секретную информацию о МиГах

Агент российской военной разведки, работавший на одном из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Запорожья был завербован в 2014 году в оккупированном Крыму кадровым сотрудником Генштаба Вооруженных сил РФ для поддержки идей так называемого "русского мира", за что получал денежное вознаграждение.

Злоумышленник собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политическую обстановку в регионе. Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители задержали мужчину во время пересечения государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации, на котором содержались собранные разведывательные сведения.

Шевченковский районный суд города Киева признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым о признании виновности.

Напомним, в Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе "МиГремонт" и передавал России секретные данные.

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