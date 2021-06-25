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Агент спецслужб России хотел вывезти из Украины военные приборы. Ему помешала СБУ

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ровно правоохранители задержали агента российских спецслужб. Он пытался вывезти из Украины критически необходимые для российского военно-промышленного комплекса электронные изделия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Житель Ровно был завербован во время пребывания в РФ. По заданию куратора злоумышленник осуществил поиск и приобрел ряд электронных изделий военного назначения, которые применяются в изготовлении вооружения и военной техники, в т. ч. ракетных носителей", - рассказали в СБУ.

Мужчина получил задание переправить изделия в Россию. В случае успеха иностранная сторона планировала наладить постоянный канал перемещения товаров в Россию.

"Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли товары критического импорта, которые были подготовлены агентом российских спецслужб для вывоза из Украины", - заявила спецслужба.

Жителю Ровно сообщили о подозрении в совершении государственной измены, сейчас с ним проводятся следственные действия.

"Сейчас злоумышленник дает разоблачительные показания и способствует досудебному расследованию", - добавили в СБУ.

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