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Агент спецслужб Росії хотів вивезти з України військові прилади. Йому завадила СБУ

Автор: Дмитро Левицький

У Рівному правоохоронці затримали агента російських спецслужб. Він намагався вивезти з України критично необхідні для російського військово-промислового комплексу електронні вироби.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Мешканець Рівного був завербований під час перебування в РФ. За завданням куратора зловмисник здійснив пошук і придбав низку електронних виробів військового призначення, які застосовуються у виготовленні озброєння і військової техніки, у т.ч. ракетних носіїв", - розповіли в СБУ.

Чоловік отримав завдання переправити вироби до Росії. У разі успіху іноземна сторона планувала налагодити постійний канал переміщення товарів до Росії.

"Співробітники СБУ виявили і вилучили товари критичного імпорту, які були підготовлені агентом російських спецслужб для вивезення з України", - заявила спецслужба.

Мешканцю Рівного повідомили про підозру у вчиненні державної зради, наразі з ним проводяться слідчі дії.

"Наразі зловмисник дає викривальні покази і сприяє досудовому розслідуванню", - додали в СБУ.

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