Агент ГРУ налагодив у Бельгії військовий експорт в РФ та уник санкцій, - The Insider

У Бельгії виявили агента ГРУ (головного розвідувального управління Російської Федерації), який налагодив військовий експорт у РФ та уник санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.
Як з'ясували журналісти The Insider, засновник компанії, яка постачає російський ВПК незамінним у виробництві обладнанням, живе в Брюсселі та пов'язаний із ГРУ.
Віктор Лабін народився 1961 року. Чоловік був прописаний у гуртожитку академії ГРУ на вулиці Народного ополчення в Москві, а пізніше жив у Зеленограді - у будинку, де частину квартир видають військовослужбовцям. Не пізніше 2000 року він переїхав до Брюсселя.
У Бельгії Лабін заснував компанію Groupe d'Investissement Financier, яка постачала товари, зокрема, компанії "Сонатек". Її власник і гендиректор - 35-річний син Лабіна Руслан.
За даними видання, у 2022 році "Сонатек" поставив 18 підприємствам російської оборонної промисловості обладнання, виготовлене, зокрема, в Італії, Німеччині та Великій Британії.
Йдеться про координатно-вимірювальні машини, виробництво яких не вдалося налагодити в Росії. Тому російський ВПК вкрай залежний від цих поставок.
"У листуванні з The Insider Лабін не став заперечувати, що його компанія виступає підрядником 18 компаній російського оборонного сектора", - повідомили в виданні.
На пряме запитання, чи є він і члени його сім'ї співробітниками Міноборони, він відповів: "Батько підприємець, а я і брат в армії не служили". І поставив смайлик.
Водночас у відповідь на запитання, чи має він стосунок до ГРУ, Лабін сказав, що "одразу може послати на три букви" журналіста видання - і назвав того "бандерівцем".
ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.
Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.
Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.
При цьому Чехія хоче включити до 13-го пакету санкцій обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.
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