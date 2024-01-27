Агент ГРУ налагодив у Бельгії військовий експорт в РФ та уник санкцій, - The Insider

У Бельгії виявили агента ГРУ (головного розвідувального управління Російської Федерації), який налагодив військовий експорт у РФ та уник санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider .

Як з'ясували журналісти The Insider, засновник компанії, яка постачає російський ВПК незамінним у виробництві обладнанням, живе в Брюсселі та пов'язаний із ГРУ.

Віктор Лабін народився 1961 року. Чоловік був прописаний у гуртожитку академії ГРУ на вулиці Народного ополчення в Москві, а пізніше жив у Зеленограді - у будинку, де частину квартир видають військовослужбовцям. Не пізніше 2000 року він переїхав до Брюсселя.

У Бельгії Лабін заснував компанію Groupe d'Investissement Financier, яка постачала товари, зокрема, компанії "Сонатек". Її власник і гендиректор - 35-річний син Лабіна Руслан.

За даними видання, у 2022 році "Сонатек" поставив 18 підприємствам російської оборонної промисловості обладнання, виготовлене, зокрема, в Італії, Німеччині та Великій Британії.

Йдеться про координатно-вимірювальні машини, виробництво яких не вдалося налагодити в Росії. Тому російський ВПК вкрай залежний від цих поставок.

Коментар Лабіна

"У листуванні з The Insider Лабін не став заперечувати, що його компанія виступає підрядником 18 компаній російського оборонного сектора", - повідомили в виданні.

На пряме запитання, чи є він і члени його сім'ї співробітниками Міноборони, він відповів: "Батько підприємець, а я і брат в армії не служили". І поставив смайлик.

Водночас у відповідь на запитання, чи має він стосунок до ГРУ, Лабін сказав, що "одразу може послати на три букви" журналіста видання - і назвав того "бандерівцем".

13-й пакет санкцій проти РФ

ЄС розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить у товари, щодо яких може бути введено ембарго у рамках 13-го пакету санкцій ЄС.

При цьому Чехія хоче включити до 13-го пакету санкцій обмеження на пересування Шенгенською зоною для російських дипломатів.

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