Агент ГРУ наладил в Бельгии военный экспорт в РФ и избежал санкций, - The Insider

В Бельгии обнаружили агента ГРУ (главного разведывательного управления Российской Федерации), который наладил военный экспорт в РФ и избежал санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider .

Как выяснили журналисты The Insider, основатель компании, которая снабжает российский ВПК незаменимым в производстве оборудованием, живет в Брюсселе и связан с ГРУ.

Виктор Лабин родился в 1961 году. Мужчина был прописан в общежитии академии ГРУ на улице Народного ополчения в Москве, а позже жил в Зеленограде - в доме, где часть квартир выдают военнослужащим. Не позднее 2000 года он переехал в Брюссель.

В Бельгии Лабин основал компанию Groupe d'Investissement Financier, которая поставляла товары, в частности, компании "Сонатек". Ее владелец и гендиректор - 35-летний сын Лабина Руслан.

По данным издания, в 2022 году "Сонатек" поставил 18 предприятиям российской оборонной промышленности оборудование, изготовленное, в частности, в Италии, Германии и Великобритании.

Речь идет о координатно-измерительных машинах, производство которых не удалось наладить в России. Поэтому российский ВПК крайне зависим от этих поставок.

Комментарий Лабина

"В переписке с The Insider Лабин не стал отрицать, что его компания выступает подрядчиком 18 компаний российского оборонного сектора", - сообщили в издании.

На прямой вопрос, является ли он и члены его семьи сотрудниками Минобороны, он ответил: "Отец предприниматель, а я и брат в армии не служили". И поставил смайлик.

В то же время в ответ на вопрос, имеет ли он отношение к ГРУ, Лабин сказал, что "сразу может послать на три буквы" журналиста издания - и назвал того "бандеровцем".

13-й пакет санкций против РФ

ЕС приступил к обсуждению нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Politico писало, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых могут быть введены эмбарго в рамках 13-го пакета санкций ЕС.

При этом Чехия хочет включить в 13-й пакет санкций ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.

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