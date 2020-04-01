Агент ФСБ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб России при попытке проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что гражданин России в 2018 году, находясь под стражей, был завербован сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Его заданием было устроиться на военную службу в украинскую армию, для чего он, в обход пунктам пропуска, пересек границу Украины и легализовался как беженец.

Как отметили в СБУ, шпион в течение года изучал обстановку вокруг военных частей, привлеченных к боевым задачам в составе Объединенных сил. В 2019 году он подал документы, часть из которых была поддельной, для принятия на военную службу в боевую бригаду Сухопутных войск ВСУ. При этом россиянин ссылался на якобы преследования со стороны РФ.

"Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины, в отношении иностранца приняты меры пресечения", - сообщили в СБУ.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. За совершение лицом преступления по ч. 1 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) УК, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее РБК-Украина писало, что ФСБ пыталась завербовать высокопоставленного офицера ВМС Украины. Военный имел доступ к секретной информации особо-важного характера в сфере обороны.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ раскрыла два факта вербовки украинцев со стороны боевиков так называемых "ЛДНР".