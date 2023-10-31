Агент ФСБ під виглядом журналіста шпигував за ЗСУ. Його засудили до 12 років в'язниці

Про кого йде мова

За даними слідства, ворожим пособником виявився мешканець Дружківки Донецької області, який працював у редакції однієї з місцевих газет.

Однак, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він готував проросійські матеріали для одного з рупорів кремля - медіагрупи "Росія сьогодні".

У такий спосіб чоловік потрапив у поле зору спецслужб Росії, які залучили його до негласної співпраці через почесного консула РФ, який на той час діяв у Харкові.

"Після вербування російський агент прибув до свого "куратора" на територію країни-агресора і пройшов навчальний "спецкурс" розвідувально-підривної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Агент РФ здавав окупантам позиції українських військових

Його перевели в "режим очікування", а вже після 24 лютого 2022 року він приступив до виконання ворожих завдань. Серед основних завдань агента був збір інформації про час і кількість військових ешелонів ЗСУ, які рухалися в напрямку передової.

Фото: Затримання та обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крім того, він фіксував наслідки ворожих обстрілів по Краматорську, Дружківці та Костянтинівці. Після цього надсилав відповідні "звіти" агресору для коригування вогню по українських містах.

Водночас російський агент розвідував локації вогневих позицій, фортифікаційних споруд і складів із боєприпасами українських військ.

Зрадника відправили до в'язниці

Для комунікації з окупантами використовував анонімні чати в месенджері.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника та ще трьох його спільників у результаті спецоперації в березні цього року на прифронтовій території на сході України.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за фактом колабораційної діяльності та засудив до 12 років в'язниці. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників агентурної мережі.

Вироки для зрадників України

Російського військового, який на початку березня 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району Київської області грабував українців засуджено до 12 років ув'язнення.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

Нещодавно суд призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі російському пілоту, який вбив неозброєного мешканця Чернігова.