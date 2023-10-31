Агент ФСБ под видом журналиста шпионил за ВСУ. Его приговорили к 12 годам тюрьмы

О ком идет речь

По данным следствия, вражеским пособником оказался житель Дружковки Донецкой области, который работал в редакции одной из местных газет.

Однако, еще до начала полномасштабного вторжения РФ он готовил пророссийские материалы для одного из рупоров кремля - медиагруппы "Россия сегодня".

Таким образом мужчина попал в поле зрения спецслужб России, которые привлекли его к негласному сотрудничеству через почетного консула РФ, который в то время действовал в Харькове.

"После вербовки российский агент прибыл к своему "куратору" на территорию страны-агрессора и прошел учебный "спецкурс" разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

Агент РФ сдавал оккупантам позиции украинских военных

Его перевели в "режим ожидания", а уже после 24 февраля 2022 года он приступил к выполнению вражеских задач. Среди основных задач агента был сбор информации о времени и количестве военных эшелонов ВСУ, которые двигались в направлении передовой.

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, он фиксировал последствия вражеских обстрелов по Краматорску, Дружковке и Константиновке. После этого посылал соответствующие "отчеты" агрессору для корректировки огня по украинским городам.

В то же время российский агент разведывал локации огневых позиций, фортификационных сооружений и складов с боеприпасами украинских войск.

Предателя отправили в тюрьму

Для коммуникации с оккупантами использовал анонимные чаты в мессенджере.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника и еще трех его сообщников в результате спецоперации в марте этого года на прифронтовой территории на востоке Украины.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту коллаборационной деятельности и приговорил к 12 годам тюрьмы. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников агентурной сети.

Приговоры для предателей Украины

Российский военный, который в начале марта 2022 года во время оккупации села Богдановка Броварского района Киевской области грабил украинцев приговорен к 12 годам заключения.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

Недавно суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы российскому пилоту, убившему невооруженного жителя Чернигова.