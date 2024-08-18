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В Африці за тиждень нарахували 1200 нових випадків зараження мавпячою віспою

Неділя 18 серпня 2024 17:49
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В Африці за тиждень нарахували 1200 нових випадків зараження мавпячою віспою Фото: ілюстративне зображення (GettyImages)
Автор: Едуард Ткач

За тиждень у країнах Африки зафіксували 1200 нових випадків вірусної інфекції mpox, більш відомої як мавпяча віспа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт Агенства охорони здоров'я Африканського союзу (CDC).

Нові випадки були виявлені у п'яти країнах Африки - Бурунді, ЦАР, ДР Конго, Нігерії та Руанді. Внаслідок зараження померли 24 людини. Як зазначається, аналіз охоплює період з 9 по 16 серпня.

Загалом від початку 2024 року було зареєстровано 18 737 випадків зараження у 12 країнах Африканського союзу. Як наслідок, 541 людина померли.

Нагадаємо, що днями раніше у Швеції виявили перший випадок заразним вірусом віспи мавп. Це відбулось після того, як ВООЗ прийняло рішення оголосили спалах цієї хвороби надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я всього світу.

РБК-Україна писало про те, що ВООЗ закликала світ готуватися до нової хвороби Х.

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