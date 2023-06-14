В Африці стурбовані поширенням впливу РФ і хочуть переймати досвід України, - МЗС

За словами спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, Росія агресивною поведінкою підриває міжнародну законність, реалізовує неоколонізаторську політику й намагається переглянути міжнародно визнані кордони, що особливо небезпечно для Африканського континенту.

Стурбованість поширенням російського впливу, як розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, є й серед самих країн Африки. Попри російські міфи про те, що Росія нібито є "борцем за свободу", за закритими дверима африканські партнери кажуть про занепокоєння через загрозу для своїх країн. Зокрема йдеться й про ПВК "Вагнера", яка підтримує перевороти та краде ресурси.

"Ще одна загроза - російська пропаганда. Росія використовує інформаційні технології для дестабілізації ситуації в інших країнах. Африканські партнери говорили нам, що вони хочуть вивчати наш досвід протидії пропаганді, боротьби із фейками та розбудови стратегічних комунікацій", - розповів Ніколенко.

Позиція Африки щодо України

Як йдеться в матеріалі агентства, вважається, що Африка й так званий Глобальний південь, є більш дружніми до Росії. Однак все ж позиція країн Африканського континенту різниться між собою. Показовим є той факт, що найбільш прихильними до Росії є бідні та диктаторські "країни-ізгої".

Відвертими "друзями Росії" можна назвати:

Еритрею;

Центральноафриканську Республіку;

Судан.

Водночас в Африці є багато країн, які висловлюють підтримку Україні.