В Африке проснулся один из самых больших вулканов мира: что известно

Один из наиболее активных вулканов мира, расположенный на горе Ньярогонго на востоке Демократической Республики Конго, начал извергать тучи дыма и вулканический пепел. Геологи уже наблюдают повышение сейсмической активности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"Один из самых активных вулканов в мире - гора Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго - извергает в небо огромные облака черного дыма и вулканического пепла. Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают кратер горы Ньирагонго, заполненный горячей лавой", - пишет издание.

Как стало известно, пока рано говорить о извержении, но геологи уже наблюдают повышение сейсмической активности.

Жителям посоветовали сохранять спокойствие, но люди напуганы, поскольку до сих пор не забыли разрушительные последствия, вызванные извержением вулкана в мае прошлого года. Тогда погибли 32 человека, еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, в то время как другие все еще живут во временном лагере в городе Гома.