Следующим эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка, - ВОЗ

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На континенте подтверждены более 18 тысяч случаев коронавируса, а также около тысячи смертей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что следующим эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 может стать Африка. Об этом сообщает BBC.

Как отметили в ВОЗ, на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса на африканском континенте. Причем, распространение вирус происходит из столиц таких африканских стран, как Южная Африканская Республика (ЮАР), Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун и Гана.

При этом в ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.

"Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации нуждаются в интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы учреждений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", - сказала директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети.

На данный момент в Африке зафиксировали около тысячи смертей от коронавируса, а также более 18 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Ранее в ВОЗ сообщили, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы. В частности, в организации сообщили об ослаблении пандемии в Италии, Испании, Германии и Швейцарии, однако призвали другие страны не ослаблять карантинные ограничения.

Также в организации сообщали, что вакцина против коронавируса появится не ранее чем через год. При этом пик пандемии COVID-19 в мире еще впереди.