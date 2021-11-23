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В Африке более 20 тысяч детей-солдат участвуют в военных конфликтах, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Западной и Центральной Африке вооруженные группировки и правительственные войска массово используют детей-солдат. Несовершеннолетние принимают участие в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как сообщает издание со ссылкой на отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Западной и Центральной Африке в военные конфликты вовлечены более 21 тысячи детей. Их на службу вербуют как вооруженные группировки, как правительственные силы.

"Цифры и тенденции крайне беспокоят нынешнее и будущие поколения детей", - цитирует агентство Мари-Пьер Пуарье, регионального директора ЮНИСЕФ по Западной и Центральной Африке.

Наиболее массово детей-солдат привлекают к боевым действиям в странах Центральной Африки - Буркина-Фасо, ЦАР, Камеруне, Чаде, Конго, Мали и Нигере.

В ООН добавили, что с 2016 года более 2,2 тысячи детей в регионе стали жертвами сексуального насилия, а более 3,5 тысячи детей - были похищены.

Напомним, в июне на деревню в Буркина-Фасо напали боевики. В результате атаки погибли около 160 человек. Большинство вооруженной группировки составляли дети в возрасте от 12 до 14 лет.

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АфрикаООНБуркина-Фасо