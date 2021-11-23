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В Африці понад 20 тисяч дітей-солдатів беруть участь у військових конфліктах, - ООН

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Західній і Центральній Африці збройні угруповання і урядові війська масово використовують дітей-солдатів. Неповнолітні беруть участь у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Як повідомляє видання з посиланням на звіт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), в Західній і Центральній Африці у військові конфлікти залучені понад 21 тисячі дітей. Їх на службу вербують як збройні угруповання, як урядові сили.

"Цифри і тенденції вкрай турбують нинішнє і майбутні покоління дітей", - цитує агентство Марі-П'єр Пуар'є, регіонального директора ЮНІСЕФ по Західній і Центральній Африці.

Найбільш масово дітей-солдатів залучають до бойових дій в країнах Центральної Африки - Буркіна-Фасо, ЦАР, Камеруні, Чаді, Конго, Малі та Нігері.

В ООН додали, що з 2016 року понад 2,2 тисячі дітей в регіоні стали жертвами сексуального насильства, а понад 3,5 тисячі дітей - були викрадені.

Нагадаємо, в червні на село в Буркіна-Фасо напали бойовики. В результаті атаки загинули близько 160 осіб. Більшість збройного угруповання становили діти віком від 12 до 14 років.

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АфрикаООНБуркина-Фасо