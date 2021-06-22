Африканский суд запретил властям Нигерии преследовать тех, кто пользуется Twitter

Суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) запретил властям Нигерии преследовать пользователей Twitter. Такое решение принято до окончания рассмотрения иска нигерийских граждан, которые потребовали отменить блокировку соцсети.
Об этом сообщил нигерийский телеканал TV360.
Суд вынес запретительный вердикт после иска, поданного от лица 176 нигерийских граждан и местного правозащитного проекта SERAP. В обращении утверждается, что блокировка Twitter и обвинение в преступлении граждан страны, которые пользуются соцсетью, "усилили подавление прав человека и незаконно ограничили права нигерийцев и других людей на свободу выражения, доступ к информации и свободу СМИ в стране".
Суд запретил властям Нигерии применять к пользователям Twitter любые меры, а также запугивать их, преследовать или задерживать до вынесения по иску, оспаривающему блокировку соцсети.
Напомним, в начале июня власти Нигерии заблокировали Twitter. Такое решение правительство страны приняло после того, как соцсеть скрыла пост президента Махаммада Бухари.