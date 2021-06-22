Африканский суд запретил властям Нигерии преследовать тех, кто пользуется Twitter

Суд вынес запретительный вердикт после иска, поданного от лица 176 нигерийских граждан и местного правозащитного проекта SERAP. В обращении утверждается, что блокировка Twitter и обвинение в преступлении граждан страны, которые пользуются соцсетью, "усилили подавление прав человека и незаконно ограничили права нигерийцев и других людей на свободу выражения, доступ к информации и свободу СМИ в стране".

Суд запретил властям Нигерии применять к пользователям Twitter любые меры, а также запугивать их, преследовать или задерживать до вынесения по иску, оспаривающему блокировку соцсети.