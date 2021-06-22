Африканський суд заборонив владі Нігерії переслідувати тих, хто користується Twitter

Суд виніс заборонний вердикт після позову, поданого від імені 176 Нігерійських громадян і місцевого правозахисного проекту SERAP. У зверненні стверджується, що блокування Twitter і звинувачення в злочині громадян країни, які користуються соцмережею, "посилили придушення прав людини і незаконно обмежили права нігерійців та інших людей на свободу вираження, доступ до інформації і свободу ЗМІ в країні".

Суд заборонив владі Нігерії застосовувати до користувачів Twitter будь-які заходи, а також залякувати їх, переслідувати або затримувати до винесення за позовом, що оскаржує блокування соцмережі.