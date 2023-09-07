Африканський союз стане членом G20 наступного року, - Reuters

Як зазначає видання, два неназвані індійські джерела розповіли, що членство Африканського союзу буде схвалено лише наступного року, коли головувати в G20 замість Індії буде Бразилія.

При цьому інше джерело в коментарі виданню уточнило, що ніхто з членів "Великої двадцятки" не заперечує проти такого кроку.

Членство Африканського союзу у G20

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, у ЗМІ з'явилася інформація, що "Велика двадцятка" може прийняти до своїх лав Африканський союз. Така подія нібито мала відбутися на саміті лідерів G20, який пройде 9-10 вересня в Індії.

Таким чином, Африканський союз нібито має отримати той самий статус у "Великій двадцятці", що й Євросоюз.

Варто зауважити, що "Велика двадцятка" (G20) - це міжнародна організація, яка складається з 19 найбільших економік світу та Європейського Союзу. Вона була створена у 1999 році для обговорення та співпраці з питань світової економіки та фінансів.