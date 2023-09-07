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Африканский союз станет членом G20 в следующем году, - Reuters

Иллюстративное фото: Африканский союз станет членом G20 в следующем году (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

"Большая двадцатка", вероятно, только в следующем году официально предоставит членство Африканскому союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, два неназванных индийских источника рассказали, что членство Африканского союза будет одобрено только в следующем году, когда председательствовать в G20 вместо Индии будет Бразилия. 

При этом другой источник в комментарии изданию уточнил, что никто из членов "Большой двадцатки" не возражает против такого шага. 

Членство Африканского союза в G20

Напомним, сегодня, 7 сентября, в СМИ появилась информация, что "Большая двадцатка" может принять в свои ряды Африканский союз. Такое событие якобы должно было состояться на саммите лидеров G20, который пройдет 9-10 сентября в Индии. 

Таким образом, Африканский союз якобы должен получить тот же статус в "Большой двадцатке", что и Евросоюз. 

Стоит заметить, что "Большая двадцатка" (G20) - это международная организация, которая состоит из 19 крупнейших экономик мира и Европейского союза. Она была создана в 1999 году для обсуждения и сотрудничества по вопросам мировой экономики и финансов.

 

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