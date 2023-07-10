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Африканські лідери закликали Путіна показати своє "прагнення до миру"

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Понеділок 10 липня 2023 17:45
Африканські лідери закликали Путіна показати своє "прагнення до миру" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Африканські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна "показати своє бажання рухатися до миру" до того, як вони зберуться в Санкт-Петербурзі на саміті "Росія-Африка" наприкінці липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сенегалу Макі Салл в інтерв'ю Financial Times.

"До наступного саміту "Росія-Африка" він (Путін - ред.) повинен зробити деякі дії, щоб показати своє бажання рухатися вперед (до миру - ред.) навіть в гуманітарному плані", - сказав Салл.

Відповідна вимога була передана Путіну під час миротворчої місії лідерів шести африканських країн до Києва та Москви у червні.

За словами лідера Сенегалу, подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну дітей, викрадених російськими окупантами, "можуть бути дуже добрим сигналом".

"Ми продовжуємо використовувати саміт "Росія-Африка", щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися провести між Росією та Україною", - додав Салл.

Відповідаючи на запитання, чи продемонстрував Путін схильність до миру, президент Сенегалу заявив, що "під час цього саміту, можливо, нам вдасться досягти певного прогресу".

Африканська "мирні ініціативи"

16 червня президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Київ та зустрілися з главою держави Володимиром Зеленським.

Також лідер Південної Африки представив "мирний план" для України, який складається з 10 пунктів, який включає заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей та гуманітарну підтримку.

Після України лідери африканських країн поїхали до Росії, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після візитів президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що "мирні" пропозиції делегації будуть розглянуті обома сторонами.

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