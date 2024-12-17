Африканські дипломати відвідали окуповані території України. У МЗС різко відреагували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського дипвідомства.

" У цьому зв’язку вимагаємо від керівництва Африканського Союзу та Панафриканського парламенту рішуче засудити відвідання його представниками тимчасово окупованої Росією території Донецької області України та у подальшому уникати будь-яких контактів з представниками російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України " , - заявили у МЗС.

Українські дипломати висловили щире сподівання, що цей жест не відображає офіційної позиції Африканського Союзу та Панафриканського парламенту.

Нагадаємо, сьогодні вранці заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич заявив, що Мінськ претендує на "місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться" і що Білорусь хоче отримати "гарантії безпеки". МЗС України вже відповіло на ці заяви.

Окрім того, як раніше повідомляв РБК-Україна, У МЗС закликали Угорщину припинити аморальні маніпуляції на "різдвяному перемир'ї"